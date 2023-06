Homem é preso após marcar encontro com adolescente de 13 anos em Manaus

Com isso, a mãe denunciou o caso à polícia, que prendeu o suspeito no momento em que ele tentava levar o menino para um encontro.

Segundo a Polícia Civil, o caso começou na segunda-feira (12). O suspeito e o adolescente pegavam o mesmo ônibus, quando iniciaram as investidas do homem contra o menino ainda dentro do coletivo.

Manaus/AM - Um homem, de 36 anos, foi preso após marcar encontro com um adolescente de 13 anos, na rua Samambaia, no Bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

