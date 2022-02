Homem é preso ao ganhar 2 quilos drogas de 'presente' no Amazonas

“Após informações do horário que a encomenda seria entregue ao destinatário, as equipes policiais se deslocaram ao endereço e confirmaram que se tratava de 2,3 kg de drogas, entre maconha e cocaína”, explicou a gestora.

De acordo com a investigadora Ariadne Carvalho de Souza, as investigações iniciaram após os policiais receberem denúncias informando que, supostamente, haviam despachado em uma empresa de transporte aéreo em Manaus, um pacote suspeito embalado em papel de presente, que seria recebido naquela agência de viagens, em Itamarati.

