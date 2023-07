Homem é executado e são amigos baleados na frente da família em bar no Amazonas

Após o crime, o assassino fugiu em uma motocicleta com a ajuda de outro homem. A família relatou que antes das execução, Maikon se desentendeu com um homem que estava no local.

Informações repassadas por familiares à polícia, são de que o homem bebia na companhia da mãe, do padrasto, do irmão, da cunhada e de mais dois amigos, quando o crime ocorreu.

Manaus/AM - Maikon Edson Cruz, 23 anos, foi assassinado na frente da família enquanto estava em um bar nesse sábado (29), na rua Governador Álvaro Maia, no Centro do município de Rio Preto da Eva.

