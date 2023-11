Homem é encontrado morto com tiro na cabeça em ramal na AM-010

A vítima foi jogada em um terreno aberto, no quilômetro 23, e encontrada por populares. O homem estava com os pés e as mãos amarradas, tinha marca de tiro na cabeça e um corte no braço direito.

Manaus/AM- Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na tarde dessa quinta-feira (16), no Ramal do Takuya, na rodovia AM-010.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.