Suspeito de assalto é arrastado para o meio do rio e punido com tiro nas mãos no Amazonas; vídeo

Manaus/AM - Um vídeo, que começou a circular nas redes sociais nesta segunda-feira (19), mostra um homem, ainda não identificado, sendo castigado com tiro nas mãos pelo tribunal do crime. A ação teria acontecido no município de Codajás, no interior do Amazonas.

Segundo informações preliminares, o homem teria roubado uma televisão e para castigá-lo, cerca de 4 criminosos o levaram em uma canoa para o meio do rio. Nas imagens é possível ver quando um dos suspeitos com uma arma de fogo exige que o homem estenda as mãos e, em seguida, dá um tiro em cada uma delas.

Segundo informações preliminares, o rapaz foi socorrido para uma unidade hospitalar. No entanto, não há informações sobre o estado de saúde dele.