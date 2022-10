Homem descobre que esposa o traía como amigo e diz ser culpado: 'Não quero perdê-la'

Um britânico, casado há 16 anos descobriu de forma inesperada que estava sendo traído pela sua esposa com seu amigo de infância, com quem conversava diariamente.

Ee contou para o The Sun que descobriu as ‘puladas de cerca’ por acaso.

“A esposa dele achou que eu sabia e um dia, quando a encontrei pela cidade, ela me questionou como eu estava lidando com a ‘traição’. Chocado e incrédulo, confrontei minha esposa, que desmoronou e me contou tudo”, detalhou ao jornal.

Após a descoberta, ele disse que parou de falar com o amigo, mesmo a esposa tendo confessando que não havia afeto, apenas momentos sexuais em motéis e dentro do carro do amigo.

O britânico disse ainda que se sente culpado: “Olhando para trás, minha esposa se sentiu negligenciada e eu ignorei os sinais. Nossa vida sexual havia se tornado praticamente inexistente e eu parei de lhe fazer elogios. Ela ansiava por afeto e meu ex-melhor amigo deu isso a ela”.

O homem procura uma forma de perdoar a traição, pois ama mais e tem medo e perdê-la.