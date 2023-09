‘Vinhos Etc e Tal’ recebe o sócio-diretor da Indústria Virrosas Pedro Monteiro; Veja

Sexta-feira é o dia de 'Vinhos Etc e Tal' no programa HORA do H com Humberto Amorim. No episódio de hoje (01), recebe o sócio-diretor da Indústria Virrosas, Pedro Monteiro, para falar sobre ‘A empresa Virrosas, que integra o patrimônio histórico comercial do Amazonas, está celebrando 110 anos de atuação’.