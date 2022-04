Tive covid-19 e agora? O Leia a Bula dá dicas para fortalecer a imunidade

Teve covid-19? A dica de saúde desta semana no Leia a Bula com Ednilza Guedes, é sobre os cuidados que se deve ter após contrair o vírus, já que a infecção provoca uma queda na imunidade, é necessário uma atenção redobrada para não ter sequelas.

