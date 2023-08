‘O Vinhos Etc e Tal' de hoje recebe o Enófilo e Distribuidor de Vinhos Finos Leonardo Lorenzoni; Veja

Your browser does not support the video tag.

Sexta-feira é dia de ‘Vinhos Etc e Tal’ no programa HORA do H com Humberto Amorim. No episódio de hoje (11), recebe o Enófilo/Distribuidor de Vinhos Finos, Leonardo Abucater Lorenzoni, para discutir os potenciais benefícios de uma taça de vinho e imaginar o impacto que uma garrafa dos excelentes vinhos que oferecemos pode proporcionar.