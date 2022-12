Nutricionista fala sobre alimentação e exercícios no programa Leia a Bula

Ele explicou que a imunidade muda depois de cada treino, pois ela sofre uma queda em razão do stress induzido, mas que logo é reestabelecida. "Cerca de 4 horas depois você tem uma imunidade diferenciada pelo stress que foi gerenciado no exercício", assegurou.

"É necessário mudar o hábito de vida para desfrutar de excessões, se a sua dieta é datada, a sua condição física também vai ser. Se eu compreendi como me cuidei e quais as mudanças que eu tive, será mais fácil conseguir manter, mas se eu me punir, dificilmente eu vou conseguir manter", disse.

