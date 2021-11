HoradoH entrevista advogado candidato a presidência da OAB/AM

Nesta terça-feira (9) o #HoradoH com Humberto Amorim entrevistou o advogado Paulo Maffioletti, da Chapa 10, para eleição da OAB-AM-2021. O advogado apresentou a razão das propostas da Chapa e convocou os advogados do amazonas a participar do pleito.

"Entramos nessa batalha porque queremos que a advocacia amazonense diga não ao continuísmo, ao "mais do mesmo". Nossa intenção é restaurar a institucionalidade da OAB, para que volte a ser uma instituição sem castas e laços familiares que marcam as gestões nos últimos 30 anos", disse.

De acordo com o advogado, no amazonas são 16 mil advogados, mas apenas 5 mil adimplentes, ou seja, aqueles com anuidades em dia, estão aptos a votar e devem decidir os rumos da OAB.

"Louvo ao Senhor, sou um cristão que respeita todas as vozes e ideias, estendemos as mãos para acolher e abraçar os advogados, no dia 16 de dezembro, vote 10", completou.