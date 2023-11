‘HORA do H’ recebe a diretora de ensino e pesquisa da Fcecon, Dra. Kátia Luz Torres; assista

No HORA do H com o jornalista Humberto Amorim de hoje (28), recebe a diretora de ensino e pesquisa da Fcecon, Dra. Kátia Luz Torres, para falar sobre 'O 7º congresso pan-amazônico de oncologia, que tem como tema a prevenção, diagnóstico, tratamento, educação e gestão oncológicos, uma questão cultural'.

