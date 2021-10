Hora do H: Manaus recebe a primeira usina de processamento de resíduos

Manaus/AM - Na tarde desta quinta-feira (7), o programa Hora do H recebeu o diretor-presidente da Amec, empresa pioneira na gestão de resíduos de forma sustentável. Em Manaus, a questão assume grandes proporções com o descarte irregular de lixo, que polui igarapés que cortam a cidade, e com a destinação ao aterro municipal, numa cadeia de gerenciamento de resíduos em colapso.

"Buscamos a total sustentabilidade do processo e há 20 anos fazemos reaproveitamento de resíduos orgânicos e fazemos isso através da carbonização, quando o resíduo é desidratado”, revelou. Conforme Michel Ribeiro a tecnologia da usina de carbonização de resíduos sólidos garante a eliminação de 100% dos componentes processados e o reaproveitamento de todos os elementos, com zero de impacto ambiental e a não destinação a aterro público”, garantiu. A usina trata de 5 a 8 toneladas por hora e cerca de 5 a 6 mil por mês.