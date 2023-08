'EuNoHolanda' recebe a profª. Janaina para falar sobre VII Feira de Agronegócios da Universidade Nilton Lins

O #EuNoHolanda recebe a professora Janaina Braga, para falar sobre a VII Feira de Agronegócios da Universidade Nilton Lins. O evento tem programação para toda a família, com shows musicais, fazendinha, exposição de animais, competições, espaço gastronômico, cursos e muito mais, tudo com ENTRADA GRATUITA.

