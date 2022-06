Escritora Joyce Desideri Tino fala sobre a importância do hábito de ler

Manaus/AM - Nesta quarta-feira (15) o jornalista Humberto Amorim recebeu a escritora Joyce Desideri Tino para uma conversa sobre a importância do hábito de ler. "A dica que dou aos leitores é de deixar o celular fora do campo de visão no momento da leitura, ajuda a manter o foco", disse Joyce.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.