Banzeiro dos Famosos: Paulinha Leite dá à luz gêmeos

Por Portal Do Holanda

27/10/2025 11h05 — em
Banzeiro dos Famosos: Paulinha Leite dá à luz gêmeos, filha de Maíra Cardi nasce e Dado Dolabella se envolve em polêmica com ex-namorada!

No Banzeiro dos Famosos desta segunda-feira (27), os apresentadores Thalita Eduarda e Paulo Rabelo trazem os destaques mais emocionantes e polêmicos do mundo das celebridades. Tem nascimento duplo, bebê na UTI e um término que virou caso de polícia.

Thalita Eduarda e Paulo Rabelo comandam o Banzeiro dos Famosos direto dos estúdios do Portal do Holanda. Produção: André Protázio e Paulo Rabelo.

Paulinha Leite celebra chegada dos gêmeos Ethan e Luz:

A ex-BBB Paulinha Leite anunciou o nascimento dos filhos gêmeos, Ethan e Luz, no último sábado (25). O parto foi antecipado após exames apontarem alterações no fluxo sanguíneo de um dos bebês. Luz já está no quarto com a mãe, enquanto Ethan permanece em observação na unidade semi-intensiva, com quadro estável.

A gestação foi fruto de um processo de fertilização in vitro, e Paulinha compartilhou sua alegria nas redes sociais, agradecendo pelas mensagens e orações recebidas dos fãs.

Maíra Cardi pede orações para a filha recém-nascida:

Neste domingo (26), Maíra Cardi atualizou o estado de saúde da filha Eloáh, fruto de seu relacionamento com Thiago Nigro. A bebê, que nasceu recentemente, está internada na UTI devido a dificuldades respiratórias.

Maíra explicou que não conseguiu amamentar a filha diretamente, pois há risco de afogamento. Ela está retirando leite para tentar alimentar Eloáh de forma segura. Thiago Nigro permanece ao lado da filha na UTI, enquanto Maíra se recupera no quarto.

A influenciadora pediu orações aos seguidores e compartilhou imagens da bebê internada, reforçando a esperança de uma recuperação rápida.

Dado Dolabella e Marcella Tomaszewski terminam após briga:

O relacionamento entre Dado Dolabella e a modelo Marcella Tomaszewski chegou ao fim após uma discussão intensa no apartamento da modelo, em Ipanema, no Rio de Janeiro. Segundo o colunista Matheus Baldi, vizinhos ouviram gritos e acionaram a polícia. Ambos foram levados à delegacia, mas Marcella optou por não formalizar denúncia contra o ator.

Apesar de negar agressão, imagens divulgadas por uma amiga da modelo mostram Marcella com hematomas no pescoço e nas mãos. Nos vídeos, ela aparece abalada, enquanto uma discussão acontece ao fundo. A amiga afirma que os registros foram feitos logo após o conflito e pediu justiça.

Marcella confirmou o término ao portal UOL, dizendo que houve um desentendimento comum em início de relacionamento. A repercussão do caso segue crescendo nas redes sociais.

