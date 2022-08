Baby Rizzato fala sobre lançamento de livro no Hora do H

Manaus/AM - O jornalista Humberto Amorim recebeu a jornalista e apresentadora Baby Rizzato no programa Hora do H. Prestes a lançar um livro de memórias afetivas e profissionais, Baby conta a história da sua vida, com o olhar de quem viu a televisão crescer pelo lado de dentro.

Baby falou sobre sua frutífera carreira como apresentadora, que se confunde com a história da TV amazonense. Estúdio sem ventilação, equipamentos ultrapassados e nenhuma experiência foram contratempos que ela aprendeu a superar cotidianamente, até se tornar a grande estrela de TV amada pelo público.

Baby conta que sua casa era frequentada por grandes comunicadores amazonenses, amigos do seu pai. "Cresci ouvindo notícias que seriam contadas nos jornais do dia seguinte, e isso me encantava, eu queria contar essas histórias. Entrei na televisão ainda solteira, com pouco mais de 15 anos e saí com meus dois filhos crescidos, divorciada foi onde me encontrei", completou.