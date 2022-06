Amanda Ferreira fala sobre combate à violência sexual no 'Hora do H'

"Acompanhei casos onde a vítima era chantageada. Membros da família como mãe ou avó dizem que se o agressor, pai ou avô, for para penitenciária, ele vai morrer e a culpa será do adolescente. A violência sexual é um ato, mas vem acompanhada de outras formas de violência como a psicológica", disse Amanda.

De acordo com Amanda, só no ano passado, foram 1.557 denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes em Manaus. São cerca de 4 casos por dia, e esses números não são precisos em razão da subnotificação, pois muitas vítimas sofrem violência psicológica e ameaças por parte dos agressores e não denunciam.

Manaus/AM - O jornalista Humberto Amorim entrevistou Amanda Ferreira, do Comitê de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes (CEVCCA) no programa Hora do H desta terça-feira (14).

