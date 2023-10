1 Minuto Nerd: Resistência é tudo isso mesmo?

Resistência é tudo isso mesmo? O novo filme do mesmo diretor de Rogue One chegou às telonas prometendo muito, mas será que entregou? É o que vamos descobrir nesta live com o cinéfilo Carlos Prass e o apresentador Átila Simonsen. do programa: teve gente que quase dormiu na Sala Vip do Multiplex Cine Araújo, mas né! Som, imagem, climatização e poltronas sensacionais, quem sou eu para julgar?

