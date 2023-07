1 Minuto Nerd: O programa de hoje é sobre a mensagem do filme da Barbie

Sim! Claudinha Pereira tem seu ponto de vista bem diferente da maioria das pessoas sobre o fiilme do ano e vem falar T.U.D.O o que achou sobre o longa com Margot Robbie e Ryan Gosling como protagonistas. No comando da live tem o Átila, que simplesmente AMOU o mundo em tons de rosa. E os dois vão falar sobre o filme, juntos! Será que algo se salvou, aos olhos da nossa cinéfila? Alguma coisa que saiu das telonas prestou para Claudinha?

