Guardas municipais recebem treinamento para uso de arma elétrica em Manaus

“A experiência é bem gratificante. A gente sofre esse déficit de treinamento, de capacitação e especialização por ser um município distante, então é importante para a instituição da guarda de Tonantins. É gratificante para a gente adquirir conhecimento, até porque a guarda está em desenvolvimento no Brasil todo e, para a gente, é de suma importância poder vir participar da especialização da taser aqui e poder levar o conhecimento para os amigos da guarda de lá. Antigamente, as guardas estavam em um patamar desconhecido. A gente que vem do Alto Solimões, vê Manaus como um espelho a ser seguido. Vai servir, vai somar para o município”, destaca Gabriel Franco, comandante da Guarda Municipal de Tonantins.

Com carga horária de 8 horas, o curso se dividiu entre teórico e prático, mostrando os aspectos do armamento, desde o carregamento ao modo de utilização, como conta o instrutor da Guarda Municipal, Daniel Souza.

