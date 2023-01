Governador do DF reconhece falhas na segurança e pede desculpas a Lula

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), por meio de um vídeo, pediu desculpas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reconhecendo que houve falhas na segurança que permitiu os atos de vandalismo com depredações do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).

No vídeo, Ibaneis também pediu desculpas para a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e aos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco.

"Quero me dirigir aqui primeiramente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade, à presidente do Suprmeo Tribunal Federal, ao meu querido amigo Arthur Lira, meu amigo Rodrigo Pacheco."

Ibaneis pede desculpas a Lula após invasão em Brasília: “Inaceitável”



O governador Ibaneis Rocha disse que a responsabilidade da Polícia Militar pela escalada da violência em Brasília será apurada



Ibaneis ainda considerou os atos de terroristas como “inaceitáveis” e que não esperava que os manifestantes chegassem a este ponto.

"O que aconteceu hoje na nossa cidade foi simplesmente inaceitável. Nós vínhamos monitorando desde a tarde de ontem juntamente com o ministro [da Justiça] Flávio Dino todos esses movimentos que estavam chegando ao Distrito Federal. Conversamos de ontem pra hoje por várias vezes e não acreditávamos em momento nenhum que essas manifestações tomariam as proporções que tomaram."

Ibaneis ainda considerou os autores das depredações dos prédios públicos de "verdadeiros vândalos" e de "verdadeiros terroristas".

"São verdadeiros vândalos. Verdadeiros terroristas que terão de mim todo o efetivo combate para que sejam punidos".

O governador do DF está sendo considerado como conivente com atos de terrorismo em Brasília e até o momento só tomou a medida de exonerar o secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, ex-ministro do governo Bolsonaro.