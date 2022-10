Goleiro Bruno declara voto em Bolsonaro: 'Quero o melhor para as pessoas'

"Porque eu quero o melhor para a minha filha, eu quero o melhor para o meu filho, eu quero o melhor para as pessoas. Eu não posso mudar o passado, mas eu posso mudar o presente, eu posso me tornar uma pessoa melhor. Beleza? É isso que eu quero para o nosso país aí. Valeu, galera?". Concluiu.

Além disso, o ex-goleiro do Flamengo criticou o candidato Lula: "Mas eu acho que é um país da hipocrisia tão grande, um jogo de interesse tão grande, porque uma pessoa que foi condenada, ela volta a liderar um país. Ela perdeu em todas as instâncias e volta a liderar o país, e não cumpriu a pena, e não foi inocentada, não foi inocentada.”, disse Bruno, que também comemorava a revogação de um pedido de prisão pelo não pagamento da pensão para Bruninho, filho do atleta com Eliza.

"Hoje me perguntaram se eu sou 13 ou se eu sou 22. Eu, pessoal, eu sou a favor de um país justo, que seja um país honesto, sabe. E eu coloco é na balança aquilo que foi feito durante todo esse tempo aí, e eu sei que o 22 está fazendo um bom trabalho, no meu modo de pensar, minha opinião. Então é isso, e ponto final", justificou seu voto.

