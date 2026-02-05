Ucrânia e Rússia encerram segunda rodada de negociações de paz com acordo sobre troca de prisioneiros e nova reunião





Por Olena Harmash e Max Hunder

KIEV, 5 Fev (Reuters) - Ucrânia e Rússia concluíram nesta quinta-feira uma segunda rodada de negociações mediadas pelos EUA em Abu Dhabi para pôr fim ao conflito mais destrutivo da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, durante a qual os dois lados conduziram uma grande troca de prisioneiros e concordaram em retomar as negociações em breve.

Steve Witkoff, enviado especial do presidente dos EUA, Donald Trump, disse que as delegações dos EUA, Ucrânia e Rússia concordaram em trocar 314 prisioneiros de guerra. Foi a primeira troca desse tipo em cinco meses.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse que alguns dos prisioneiros de guerra libertados estavam detidos há quase quatro anos. Ele disse que a próxima rodada de negociações será realizada em breve, provavelmente nos Estados Unidos.

Witkoff, escrevendo na plataforma de mídia social X, disse: “As discussões foram construtivas e focadas em como criar as condições para uma paz duradoura”.

Ele disse que as negociações “demonstram que o envolvimento diplomático sustentado está produzindo resultados tangíveis e avançando nos esforços para acabar com a guerra na Ucrânia”.

Zelenskiy, falando em seu discurso noturno em vídeo, disse que a Ucrânia favorecia qualquer formato diplomático “que pudesse realisticamente aproximar a paz e torná-la confiável, duradoura e de forma a privar a Rússia do apetite para continuar lutando”.

Falando mais cedo ao lado do primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, Zelenskiy disse que as conversas abordaram as principais diferenças entre os dois lados.

RÚSSIA VÊ PROGRESSO E MOVIMENTO POSITIVO

Zelenskiy disse que estava ansioso para que as negociações levassem ao fim da guerra de quatro anos, mas repetiu sua insistência de que a Ucrânia deve receber garantias de segurança robustas, inclusive de Washington, para garantir que a Rússia não ataque novamente.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, que participou de negociações anteriores com autoridades russas e Witkoff, disse que a imposição de novas sanções à Rússia dependeria do andamento das negociações. Bessent manteve sua convicção de que a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 foi ilegal e continuava a acreditar que o presidente russo, Vladimir Putin, é um criminoso de guerra.

O enviado da Rússia, Kirill Dmitriev, disse que houve progresso e um movimento positivo. Ele também afirmou que um trabalho ativo estava em andamento para restaurar as relações da Rússia com os Estados Unidos, inclusive no âmbito de um grupo de trabalho EUA-Rússia sobre economia.

A Rússia e a Ucrânia trocaram 157 prisioneiros de guerra cada, disse o Ministério da Defesa russo. Três civis da região de Kursk também foram devolvidos à Rússia.

Um vídeo divulgado pela Presidência da Ucrânia mostrou dezenas de prisioneiros de guerra ucranianos — muitos envoltos na bandeira nacional — descendo de ônibus na neve, alguns se abraçando e outros chorando enquanto falavam com parentes ao celular.

As trocas de prisioneiros de guerra foram os únicos passos concretos em direção à paz que emergiram das rodadas anteriores de negociações entre a Ucrânia e a Rússia no ano passado na Turquia.

Centenas de milhares de soldados de ambos os lados foram mortos, feridos ou desapareceram em quase quatro anos de guerra.

Zelenskiy disse esta semana que cerca de 55.000 soldados ucranianos foram mortos no campo de batalha, mas não deu detalhes sobre o número de militares ucranianos feridos ou desaparecidos.

O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, um think tank com sede em Washington, disse que a Rússia sofreu quase 1,2 milhão de baixas. Moscou rejeitou o relatório como não confiável.