Nilton Lins

Preços globais do café despencam após Trump remover tarifas sobre Brasil

Por Reuters

21/11/2025 18h20 — em
Geral



Por May Angel

LONDRES (Reuters) - Os preços globais do café despencaram nesta sexta-feira depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, removeu as tarifas de 40% sobre as importações do café verde brasileiro.

Os preços de varejo do café nos EUA marcaram uma alta anual de 40% em setembro, em parte devido às tarifas. O aumento dos preços dos alimentos é um dos principais fatores que explicam a queda dos índices de aprovação de Trump para o nível mais baixo desde seu retorno ao poder, segundo uma pesquisa Reuters/Ipsos.

A medida tomada por Trump durante a noite segue uma ordem semelhante anunciada na última sexta-feira para reduzir as tarifas sobre o café e vários outros produtos dos países produtores.

O Brasil, maior produtor e exportador de café, fornece aos Estados Unidos, o maior consumidor do mundo, cerca de um terço de seus grãos.

Os futuros do café arábica na bolsa ICE, usados como referência para o preço físico em todo o mundo, fecharam em baixa de quase 2% para US$3,6945 por libra-peso, depois de terem caído mais de 6% anteriormente, atingindo mínimas de dois meses.

Os preços futuros dos grãos de café robusta, normalmente usados na fabricação de café solúvel e em misturas para o torrado e moído, caíam também, fechando em baixa de 2,7%, a US$4.506 por tonelada métrica no mesmo horário, depois de terem caído 8% anteriormente.

"Precisamos que o mercado digira isso. Mais queda? Talvez, mas não acredito que desceremos abaixo de US$3/lb. No mínimo, eu seria um comprador em qualquer queda do mercado decorrente dessas notícias", disse um trader baseado na Europa de uma importante casa de comércio global de café.

Ele explicou que a safra global de arábica ainda está deficitária, os estoques certificados e os estoques do setor estão baixos, o setor está com falta de oferta e precisa comprar e ainda há riscos de oferta ligados ao fenômeno climático La Niña.

Além das tarifas, os negociantes também estavam tentando avaliar os danos causados pelas enchentes e deslizamentos de terra na região cafeeira do Vietnã, o maior produtor de robusta, onde o número de mortos até quinta-feira era de 41.

Um corretor de café sediado em Londres disse que o mercado havia reagido de forma um pouco exagerada à reviravolta das tarifas de Trump, uma vez que ela era, até certo ponto, esperada. "(A medida) pareceu chocar mais do que provavelmente deveria", disse ele.

Em outras commodities, o cacau recuou 2,2% para 3.879 libras por tonelada, enquanto o açúcar bruto fechou em alta de 0,8%, a 14,78 centavos de dólar por libra-peso.

(Reportagem de May Angel e Marcelo Teixeira)

