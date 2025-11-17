Oncoclínicas registra prejuízo de R$1,88 bi no 3º tri





(Reuters) - A Oncoclínicas registrou um prejuízo líquido de R$1,88 bilhão no terceiro trimestre ante um lucro líquido de R$3,1 milhões no mesmo período de 2024, segundo balanço enviado ao mercado na noite de sexta-feira.

Em termos ajustados, a empresa apurou prejuízo de R$97,9 milhões, em comparação com lucro de R$8,9 milhões no ano anterior.

A empresa adiantou que o desempenho foi impactado por duas provisões, uma de R$864,9 milhões e outra de R$67,0 milhões, bem como por duas baixas contábeis de R$466,2 milhões e de R$183,2 milhões.

A companhia apurou um resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado de R$241,4 milhões, recuo de 20,3% sobre o terceiro trimestre do ano passado.

A receita líquida para o período também registrou uma queda, sendo 13,6% inferior ao mesmo período de 2024, para R$1,41 bilhão.

(Por Tiago Brandão em Gdansk)