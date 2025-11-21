   Compartilhe este texto
Neoenergia vende hidrelétrica em MT à EDF Hidro por R$2,5 bi

Por Reuters

21/11/2025 18h14 — em
SÃO PAULO (Reuters) -A Neoenergia fechou um acordo com a EDF Brasil Hidro Participações para vender a totalidade das ações da Energética Águas da Pedra (EAPSA), que opera a usina hidrelétrica Dardanelos, em uma transação de R$2,5 bilhões, segundo fato relevante divulgado nesta sexta-feira.

O preço de venda da hidrelétrica, situada no estado do Mato Grosso e com capacidade instalada de 261 MW, está sujeito à correção do CDI até a data do fechamento do negócio e demais ajustes usuais nesse tipo de transação, acrescentou a Neoenergia.

Ao mesmo tempo, a Neoenergia fez acordo com a EDF Brasil Holding para investir R$93,5 milhões na Hidro Participações para deter 25% de seu capital social. A EDF Brasil Holding deterá os 75% restantes do capital social da Hidro após um aporte de R$280,5 milhões.

Dessa forma, a Neoenergia manterá uma participação indireta de 25% na EAPSA, único investimento da Hidro Participações.

Segundo o fato relevante, o restante dos recursos necessários para a aquisição da EAPSA pela Hidro Participações virá de financiamentos.

Além disso, informou a elétrica, em até 2,5 anos da conclusão da operação, a EDF Brasil Holding terá o direito de adquirir a totalidade das ações de emissão da Hidro Participações detidas pela Neoenergia.

(Por Roberto Samora, edição Alberto Alerigi Jr)

