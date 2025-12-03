   Compartilhe este texto
Médico no caso de overdose de Matthew Perry é sentenciado a 2 anos e meio de prisão

Por Reuters

03/12/2025 18h50 — em
Geral



Por Lisa Richwine

LOS ANGELES, 3 Dez (Reuters) - Um médico da Califórnia foi sentenciado a dois anos e meio de prisão nesta quarta-feira por fornecer ilegalmente ao astro de "Friends" Matthew Perry cetamina, o poderoso sedativo que causou a morte do ator por overdose em 2023.

O dr. Salvador Plasencia, 44 anos, que administrava uma clínica de atendimento de urgência nos arredores de Los Angeles, declarou-se culpado em um tribunal federal em julho de quatro acusações de distribuição ilegal do anestésico prescrito. Ele poderia ter enfrentado até 40 anos de prisão se tivesse sido condenado em um julgamento.

Perry foi encontrado por seu assistente que morava com ele flutuando de bruços e sem vida na jacuzzi de sua casa em Los Angeles em outubro de 2023. Ele tinha 54 anos. Um relatório de autópsia concluiu que o ator morreu devido aos "efeitos agudos da cetamina", que combinados com outros fatores fizeram com que o ator perdesse a consciência e se afogasse.

A cetamina é um anestésico de ação curta com propriedades alucinógenas que às vezes é prescrito para tratar depressão e outros distúrbios psiquiátricos. Ela também tem sido amplamente utilizada como droga ilícita.

Plasencia reconheceu que injetou cetamina em Perry na casa do ator e no banco de trás de um carro estacionado, e que isso não foi feito para fins médicos legítimos.

Perry reconheceu publicamente décadas de abuso de substâncias, incluindo os anos em que estrelou como Chandler Bing na série de televisão "Friends", da NBC, nos anos 1990.

De acordo com autoridades federais na época em que as acusações foram feitas no caso, Perry recebia infusões de cetamina para tratamento de depressão e ansiedade em uma clínica onde se tornou viciado na droga.

Quando os médicos da clínica se recusaram a aumentar sua dosagem, ele procurou fornecedores inescrupulosos em outros lugares que viram em Perry uma forma de ganhar dinheiro rápido satisfazendo o que se tornou seu último vício, disseram as autoridades.

Plasencia, que praticava medicina em Calabasas, subúrbio de Los Angeles, disse que obteve a cetamina de outro médico, o corréu Mark Chavez, de San Diego. De acordo com documentos do tribunal, Plasencia enviou uma mensagem de texto a Chavez sobre Perry, escrevendo: "Gostaria de saber quanto esse idiota vai pagar".

Dirigindo-se ao tribunal antes de o juiz anunciar a sentença nesta quarta-feira, em meio a soluços audíveis de sua mãe e dos parentes de Perry, Plasencia expressou remorso e disse que assumia total responsabilidade por suas ações.

"Falhei com o sr. Perry, falhei com sua família e falhei com a comunidade", disse ele, antes de se virar para encarar diretamente os membros da família de Perry sentados na sala do tribunal e acrescentar: "Sinto muito".

Quatro outros réus, incluindo Chavez, se declararam culpados em relação à morte de Perry e devem ser sentenciados nas próximas semanas.

