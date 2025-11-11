   Compartilhe este texto
Nilton Lins

EXCLUSIVO-COP30-Projetos de infraestrutura na Amazônia são uma ameaça à floresta, diz Raoni

Por Reuters

11/11/2025 13h06 — em
Geral



Por Lisandra Paraguassu e Leonardo Benassatto

BELÉM (Reuters) - Aos 93 anos, o cacique Raoni Metuktire continua brigando pela preservação da floresta, e vê os projetos de infraestrutura defendidos pelo governo brasileiro para modernizar a região amazônica como uma ameaça à floresta, aos povos indígenas e até mesmo ao restante da população.

“Esses projetos destróem rios e terras e estão continuando, eu não estou gostando. Eu tinha falado muito antes que haverá muitas consequências muito ruins para nós”, disse o cacique em entrevista exclusiva à Reuters nesta terça-feira, em Belém, onde participa de eventos relacionados à cúpula do clima da ONU COP30.

“Vai ser muito ruim para nós. E para vocês também. Vocês mesmos estão trazendo as consequências para vocês mesmos. A destruição continua fazendo com que a floresta não tenha vida”, acrescentou Raoni, falando em seu idioma nativo, o kayapó, com o neto traduzindo para português.

Há poucas semanas, o Ibama autorizou a Petrobras a realizar uma perfuração para verificar a existência de petróleo na foz do rio Amazonas, em mais um passo da exploração de petróleo na região.

Outros projetos de desenvolvimento econômico, como o asfaltamento da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho por dentro da floresta, e a construção de hidrovias, estão entre as propostas defendidas pelo governo federal na região.

Nenhum deles, diz Raoni, trará qualquer benefício para as populações indígenas e mesmo não indígenas da Amazônia.

O cacique, uma das maiores lideranças indígenas das últimas décadas, com amplo reconhecimento internacional, cobrou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela demarcação de terras.

“Eu tinha falado para o Lula quando nos encontramos antes dele assumir a Presidência e tinha falado que era preciso demarcar as terras indígenas, para que finalmente meu povo, meus parentes, possam ter suas terras por direito”, disse Raoni, acrescentando ter ficado feliz que pelo menos algumas das aldeias começaram a ser demarcadas. “A demarcação é muito importante para proteção das terras."

Embora Lula tenha procurado ser reconhecido como um defensor das florestas tropicais do mundo e dos povos indígenas do Brasil, projetos polêmicos e uma lentidão na demarcação de novas terras indígenas depõem contra a ação do governo.

O cacique, que também esteve na Rio92 -- a cúpula que deu início, há quase 30 anos, às discussões da ONU sobre aquecimento global --, não vê mudanças positivas desde então.

“Quando tinha floresta em todos os lugares eu fui nessa reunião (Rio92) para falar sobre a floresta. Eu tinha falado que nossa floresta tinha que ser mantida a floresta em pé. E mesmo assim eles continuaram destruindo tudo”, disse.

“Vocês, não indígenas, talvez vocês devessem ter ouvido e têm de pensar nos seus filhos, pensar nos seus netos, para que a floresta possa viver e possa contribuir com a vida das gerações novas, dos seus netos.”

Bastidores da Política - A blindagem de Toffoli a Nadine Bastidores da Política
A blindagem de Toffoli a Nadine

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Geral

+ Geral


11/11/2025

Datagro reduz previsão de excedente global de açúcar para 1 mi t por safra do Brasil e Índia

11/11/2025

CORREÇÃO-Taxas dos DIs caem mais de 10 pontos-base após inflação abaixo do esperado e ata do Copom

11/11/2025

Braskem descarta por ora venda de qualquer ativo para reestruturação, diz presidente

11/11/2025

Petrobras antecipará em 2 meses entrada em operação da P-79 em Búzios

11/11/2025

Reabertura da China para frango do Brasil abre oportunidades para MBRF, dizem executivos

11/11/2025

Chanceler da Alemanha enfrenta queda na popularidade após seis meses no cargo

11/11/2025

Divisão de Gaza é risco iminente em meio a dificuldades de avanço com plano de Trump

11/11/2025

Anec eleva previsões para embarques de milho, soja e farelo do Brasil em novembro

11/11/2025

Reabertura da China para frango do Brasil abre oportunidades para MBRF, dizem executivos

11/11/2025

SAIBA MAIS-O que é financiamento climático e por que ele é importante?

11/11/2025

Países da UE elaboram proposta para adiar lei antidesmatamento até dezembro de 2026, mostra documento

11/11/2025

Rússia realizará testes nucleares se outras potências nucleares os retomarem, diz Lavrov

11/11/2025

Dólar vai abaixo de R$5,30 após projeto para encerrar paralisação nos EUA passar no Senado

11/11/2025

BYD pretende vender até 1,6 milhão de veículos fora da China em 2026, diz Citi

11/11/2025

Filme "Truque de Mestre" enviou integrantes do elenco para escola de magia

11/11/2025

Dois torcedores morrem no segundo dia do ATP Finals em Turim

11/11/2025

Unicef diz que Israel está bloqueando 1 milhão de seringas necessárias para vacinar crianças de Gaza

11/11/2025

Chinesa Cofco fecha compras bilionárias de soja do Brasil e óleo de palma

11/11/2025

EXCLUSIVO-Etiópia será aprovada como sede da cúpula climática COP32 em 2027

11/11/2025

Cristiano Ronaldo esclarece que "em breve" significa um ou dois anos antes de aposentadoria

11/11/2025

Dólar vai abaixo de R$5,30 após Senado dos EUA aprovar proposta para encerrar paralisação

11/11/2025

Militares venezuelanos preparam resposta de guerrilha em caso de ataque dos EUA

11/11/2025

Irã busca "acordo nuclear pacífico" com EUA, diz autoridade

11/11/2025

China intensificará apoio político a investimento privado no setor de energia

11/11/2025

Iraquianos votam em eleição em meio à desilusão e expectativas de poucas reformas

11/11/2025

Minério de ferro oscila pouco enquanto investidores pesam estímulos contra queda da demanda

11/11/2025

UE concorda em flexibilizar regras ambientais em reforma dos subsídios agrícolas

11/11/2025

COP30-Cúpula destaca necessidade crescente de resiliência a tempestades, enchentes e incêndios

11/11/2025

Brasil mantém ritmo forte de importação de diesel em outubro, Índia se torna o maior fornecedor


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!