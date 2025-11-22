   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Cúpula do G20 na África do Sul adota declaração apesar de boicote e oposição dos EUA

Por Reuters

22/11/2025 10h42 — em
Geral



Por Tim Cocks e Julia Payne e Nqobile Dludla

JOHANESBURGO (Reuters) - A cúpula do Grupo dos 20 na África do Sul adotou uma declaração que aborda a crise climática e outros desafios globais, neste sábado, depois de ter sido redigida sem a contribuição dos EUA, em uma ação que uma autoridade da Casa Branca chamou de "vergonhosa".

A declaração, que usa uma linguagem à qual Washington se opõe, "não pode ser renegociada", disse porta-voz do presidente sul-africano Cyril Ramaphosa aos repórteres, refletindo as tensões entre Pretória e o governo Trump sobre o evento.

"Tivemos o ano inteiro de trabalho para essa adoção e a última semana foi bastante intensa", declarou porta-voz.

Ramaphosa, anfitrião da reunião deste fim de semana dos líderes do G20 em Johanesburgo, havia dito anteriormente que havia um "consenso esmagador" para uma declaração de cúpula.

DECLARAÇÃO MENCIONA MUDANÇA CLIMÁTICA

Os enviados do G20 -- que reúne as principais economias do mundo -- redigiram um esboço da declaração dos líderes na sexta-feira sem o envolvimento dos EUA, segundo quatro fontes familiarizadas com o assunto.

A declaração usou o tipo de linguagem que há muito tempo não agrada ao governo Trump, ao enfatizar a seriedade da mudança climática e a necessidade de se adaptar melhor a ela, elogiar metas ambiciosas para impulsionar a energia renovável e observar os níveis punitivos de serviço da dívida sofridos pelos países pobres.

A menção à mudança climática foi uma afronta ao presidente dos EUA, Donald Trump, que duvida do consenso científico de que o aquecimento global é causado por atividades humanas. As autoridades dos EUA indicaram que se oporiam a qualquer referência a ela na declaração.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

No discurso de abertura da cúpula, Ramaphosa afirmou: "Houve um consenso e uma concordância esmagadores de que uma das outras tarefas que devemos realizar logo no início é ... adotar nossa declaração".

"Não devemos permitir que nada diminua o valor, a estatura e o impacto da primeira presidência africana do G20", disse ele.

Seu tom ousado foi um contraste com seu decoro durante visita à Casa Branca em agosto, na qual ele suportou Trump repetindo uma falsa alegação de que houve um genocídio de fazendeiros brancos na África do Sul, ignorando os esforços de Ramaphosa para corrigir os fatos.

Trump disse que autoridades norte-americanas não participariam da cúpula devido a alegações, amplamente desacreditadas, de que o governo de maioria negra do país anfitrião persegue sua minoria branca.

(Reportagem de Tim Cocks, Nqobile Dludla, Anathi Madubela, Alexander Winning, Nellie Peyton, Sfundo Parakozov e Sisipho Skweyiya)

Bastidores da Política - Prisão de Bolsonaro tem potencial para incendiar o País Bastidores da Política
Prisão de Bolsonaro tem potencial para incendiar o País

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Geral

+ Geral


Fachada da COP30 em Belém - Foto: Ronaldo Siqueira/Portal do Holanda

22/11/2025

Negociações climáticas da COP30 no Brasil chegam a acordo provisório, dizem fontes

22/11/2025

Presidência brasileira da COP30 planeja texto paralelo sobre combustíveis fósseis, dizem fontes

22/11/2025

Ele foi baleado no dia da operação policial mais letal do Brasil, e sua esposa luta para limpar seu nome

21/11/2025

Ornella Vanoni, famosa por versão italiana de "Sentado à beira do caminho", morre aos 91 anos

21/11/2025

Jamaica registra surto mortal de leptospirose após passagem do furacão Melissa

21/11/2025

CSN Mineração anuncia programa de venda de ações em tesouraria

21/11/2025

Especialista em direitos humanos da ONU pede aos EUA que suspendam sanções contra Cuba

21/11/2025

Festival Eurovisão da Canção muda regras após polêmica com Israel

21/11/2025

Trigo atinge mínima de 3 semanas em Chicago com ampla oferta global

21/11/2025

Preços globais do café despencam após Trump remover tarifas sobre Brasil

21/11/2025

Neoenergia vende hidrelétrica em MT à EDF Hidro por R$2,5 bi

21/11/2025

Putin diz que plano de paz dos EUA pode ser base para paz na Ucrânia

21/11/2025

BC anuncia leilões de linha no valor total de até US$2 bi em 24 de novembro

21/11/2025

Neoenergia vende hidrelétrica em MT à EDF Hidro por R$2,5 bi

21/11/2025

Petróleo tem menor valor em um mês, com EUA buscando acordo de paz na Ucrânia

21/11/2025

Brasil defende unidade conforme cúpula caminha para confronto final sobre combustíveis fósseis

21/11/2025

Dólar supera R$5,40 em dia de ajustes pós-feriado e ruídos entre Planalto e Senado

21/11/2025

Putin diz que plano de paz dos EUA pode ser base para paz na Ucrânia

21/11/2025

Embrapa recebe autorização para pesquisa de cultivo de cannabis

21/11/2025

Demanda de conexão de data centers à rede elétrica subiu 32% após Redata, diz EPE

21/11/2025

Lilly se torna primeira farmacêutica a atingir valor de mercado de US$1 tri

21/11/2025

Índice acionário europeu registra queda semanal, ações de defesa caem

21/11/2025

Após ligação de Vance, Zelenskiy diz que Ucrânia trabalhará no plano de paz em nível de conselheiros

21/11/2025

Brasil defende unidade conforme COP30 caminha para confronto final sobre combustíveis fósseis

21/11/2025

China reduz plantel de porcas para menos de 40 milhões em outubro

21/11/2025

Zelenskiy diz que não trairá interesses ucranianos em processo de paz liderado pelos EUA

21/11/2025

Setor de café solúvel do Brasil diz que mantém negociação para isentar produto de taxa dos EUA

21/11/2025

Gabriel Magalhães desfalcará Arsenal por semanas com lesão na coxa

21/11/2025

Gabriel Magalhães desfalcará Arsenal por semanas com lesão na coxa


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!