Brasil não sabe se a carne bovina em trânsito está sujeita a cotas da China





Por Marcela Ayres e Ana Mano

BRASÍLIA/SAO PAULO, 6 Jan (Reuters) - O governo brasileiro ainda não sabe se a carne bovina em trânsito para a China será considerada parte das novas cotas de importação que foram anunciadas por Pequim na semana passada, disse uma autoridade nesta terça-feira.

Herlon Brandão, chefe do departamento de estatísticas do Ministério do Comércio do Brasil, afirmou que os volumes de carne bovina brasileira em trânsito, com base nas informações disponíveis, representariam uma quantidade "pequena" em relação aos cerca de 1,5 milhão de toneladas métricas de carne bovina que o país sul-americano exportou para a China no ano passado.

A China respondeu por cerca de metade dos volumes totais exportados pelo Brasil em 2025, que somaram um recorde de mais de 3 milhões de toneladas.

O país asiático impôs uma tarifa adicional de 55% sobre as importações de carne bovina que excedem os níveis de cota dos principais fornecedores, incluindo Brasil, Austrália e EUA, como parte de uma medida para proteger seu setor doméstico de carne bovina.

O setor de carne bovina do Brasil está preocupado com a incerteza em torno das regras.

"As autoridades chinesas deixaram claro que o volume será calculado com base nas entradas efetivas no país a partir de 1º de janeiro de 2026, independentemente de contratos previamente assinados, cargas em trânsito ou produtos já embarcados", disse o Sindifrigo-Mato Grosso, em um comunicado na terça-feira.

O grupo acrescentou que, se essa "interpretação for confirmada sem nenhuma revisão", o Brasil terá que deduzir aproximadamente 350.000 toneladas de sua cota designada para 2026, que é o volume estimado de cargas mantidas nos portos chineses aguardando liberação alfandegária, em navios em trânsito ou estocadas nos portos brasileiros.

O Ministério da Agricultura do Brasil não fez nenhum comentário imediato sobre as preocupações expressas pelo setor de carne bovina do país. Cerca de 53% das exportações de carne bovina do Brasil foram para a China em 2025, gerando uma receita de US$ 8,8 bilhões, de acordo com novos dados comerciais.

A China estabeleceu a nova cota de importação de carne bovina brasileira em 1,106 milhão de toneladas para 2026. Ela aumentará gradualmente para 1,128 milhão de toneladas em 2027 e 1,151 milhão de toneladas em 2028, de acordo com o anúncio de Pequim.