   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Brasil não sabe se a carne bovina em trânsito está sujeita a cotas da China

Por Reuters

06/01/2026 17h42 — em
Geral



Por Marcela Ayres e Ana Mano

BRASÍLIA/SAO PAULO, 6 Jan (Reuters) - O governo brasileiro ainda não sabe se a carne bovina em trânsito para a China será considerada parte das novas cotas de importação que foram anunciadas por Pequim na semana passada, disse uma autoridade nesta terça-feira.

Herlon Brandão, chefe do departamento de estatísticas do Ministério do Comércio do Brasil, afirmou que os volumes de carne bovina brasileira em trânsito, com base nas informações disponíveis, representariam uma quantidade "pequena" em relação aos cerca de 1,5 milhão de toneladas métricas de carne bovina que o país sul-americano exportou para a China no ano passado.

A China respondeu por cerca de metade dos volumes totais exportados pelo Brasil em 2025, que somaram um recorde de mais de 3 milhões de toneladas.

O país asiático impôs uma tarifa adicional de 55% sobre as importações de carne bovina que excedem os níveis de cota dos principais fornecedores, incluindo Brasil, Austrália e EUA, como parte de uma medida para proteger seu setor doméstico de carne bovina.

O setor de carne bovina do Brasil está preocupado com a incerteza em torno das regras.

"As autoridades chinesas deixaram claro que o volume será calculado com base nas entradas efetivas no país a partir de 1º de janeiro de 2026, independentemente de contratos previamente assinados, cargas em trânsito ou produtos já embarcados", disse o Sindifrigo-Mato Grosso, em um comunicado na terça-feira.

O grupo acrescentou que, se essa "interpretação for confirmada sem nenhuma revisão", o Brasil terá que deduzir aproximadamente 350.000 toneladas de sua cota designada para 2026, que é o volume estimado de cargas mantidas nos portos chineses aguardando liberação alfandegária, em navios em trânsito ou estocadas nos portos brasileiros.

O Ministério da Agricultura do Brasil não fez nenhum comentário imediato sobre as preocupações expressas pelo setor de carne bovina do país. Cerca de 53% das exportações de carne bovina do Brasil foram para a China em 2025, gerando uma receita de US$ 8,8 bilhões, de acordo com novos dados comerciais.

A China estabeleceu a nova cota de importação de carne bovina brasileira em 1,106 milhão de toneladas para 2026. Ela aumentará gradualmente para 1,128 milhão de toneladas em 2027 e 1,151 milhão de toneladas em 2028, de acordo com o anúncio de Pequim.

Bastidores da Política - Amazonas: grande, pobre e ignorado Bastidores da Política
Amazonas: grande, pobre e ignorado

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Geral

+ Geral


06/01/2026

Estudo lança dúvidas sobre potencial para vida em lua de Júpiter

06/01/2026

Exportação de carne de frango do Brasil tem recorde em ano do caso de gripe aviária

06/01/2026

Dólar tem quarta baixa consecutiva no Brasil com receio menor sobre Venezuela

06/01/2026

Dólar à vista fecha em baixa de 0,43%, a R$5,3819 na venda

06/01/2026

Taxas dos DIs fecham perto da estabilidade com preocupações menores sobre a Venezuela

06/01/2026

Vazamento de fluido paralisa perfuração da Petrobras na Foz do Amazonas

06/01/2026

Vazamento de fluido paralisa perfuração da Petrobras na Foz do Amazonas

06/01/2026

Vazamento de fluido paralisa perfuração da Petrobras na Foz do Amazonas

06/01/2026

Vazamento de fluido paralisa perfuração da Petrobras na Foz do Amazonas

06/01/2026

UE está pronta para garantir apoio vital da Itália para acordo com Mercosul

06/01/2026

Vazamento de fluido paralisa perfuração da Petrobras na Foz do Amazonas

06/01/2026

Nestlé faz recall de lotes de fórmulas infantis em 25 países por risco de toxina

06/01/2026

Rússia critica "ameaças neocoloniais" contra a Venezuela e apoia nova líder interina

06/01/2026

Índice STOXX 600 fecha em recorde após dados econômicos

06/01/2026

Vazamento de fluido paralisa perfuração da Petrobras na Foz do Amazonas

06/01/2026

Itália deve votar a favor de acordo comercial com Mercosul, diz fonte da UE

06/01/2026

Paraná tem colheita de soja ainda "incipiente", aponta Deral

06/01/2026

Itália saúda iniciativa da UE em relação a fundos para ajudar agricultores antes de negociações sobre Mercosul

06/01/2026

Entregas de fertilizantes no Brasil cresceram 8,4% em 2025 até outubro, diz Anda

06/01/2026

Procurador-geral da Venezuela pede que juiz dos EUA reconheça imunidade de Maduro

06/01/2026

Rússia diz que Venezuela deve determinar seu próprio destino sem interferência externa

06/01/2026

Milho

06/01/2026

Comissão da UE propõe acesso antecipado a alguns fundos agrícolas para ajudar os agricultores

06/01/2026

Operador na bolsa de Nova York

06/01/2026

Miran defende na Fox Business grandes cortes de juros pelo Fed este ano

06/01/2026

Eneva importa gás natural da Argentina e garante maior oferta a clientes no Brasil

06/01/2026

Garantias de segurança da Ucrânia incluirão compromissos vinculativos, prevê rascunho de declaração de cúpula

06/01/2026

Neville diz que Manchester United deve parar com experiências com técnicos após saída de Amorim

06/01/2026

Papa Leão 14 defende estrangeiros ao encerrar Ano Santo da Igreja Católica


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!