Gabriel pede desculpas das mulheres do BBB23 após alerta de Tadeu

No Jogo da Discórdia do BBB 23 (Globo), Gabriel se desculpou com as mulheres da casa após o recado de Tadeu Schmidt no programa ao vivo.

No Jogo da Discórdia, Gabriel afirmou. "Queria pedir desculpas para todas as mulheres aqui da casa que se sentiram ofendidas por conta da Bruna, com razão. Eu não quero que ninguém passe pano para mim, tem que falar mesmo".

"Eu quero ser usado como mártir de que as pessoas erram e que homens, como pessoas, amigos, colegas da minha terra, sejam influenciados pelo meu erro e que vejam que, como eu errei, eles podem errar também, assim como o caubói pode errar, o Fred pode errar, o Sapato pode errar, o Cezar pode errar" Gabriel: "E, por favor, homens, se entendam. Eu não mudei de um dia para o outro, eu estou mudando, estou no processo, e acho que quanto mais pessoas me chicotearem e me colocarem na cruz, mais rápido vai ser esse processo".