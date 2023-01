Gabriel diz para Bruna não abandoná-lo e internautas apontam abuso psicológico

A sister disse que não largaria ele. Os internautas apontaram pressão psicológica por parte do Casa de Vidro. Os dois já foram chamados atenção pelo apresentador Tadeu Schmidt pela relação conturbada dentro do confinamento.

Durante a festa do BBB23, Bruna Griphao conversou com Gabriel Fop sobre a relação deles. Ele aproveitou o momento para pedir que a sister tomasse as atitudes que quisesse, mas que não o abandonasse. "Eu me sinto sozinho. Você acha que eu não tenho medo de chorar?', comentou ele.

