Foragido por roubo é recapturado quase oito anos depois do crime em Manaus

De acordo com o delegado Gesson Aguiar, titular do 17° DIP, as diligências iniciaram após os policiais receberem denúncias informando que Adriano estava vendendo entorpecentes nas imediações do campo do buraco, na rua Agnaldo Acher Pinto, bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.