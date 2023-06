Saídas de Manaus para Parintins causam congestionamento no Porto de Manaus

O IMMU frisa, ainda, que, de acordo com Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estacionar em local proibido e devidamente sinalizado é uma infração de natureza média, com multa de R$ 130,16 e a perda de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). No entanto, existem outras multas de estacionamento irregular que chegam a custar R$ 293,47 e mais sete pontos na carteira.

Nesta semana e, especialmente, nesta quarta e quinta-feira, 28 e 29, é esperado um aumento considerável na movimentação no local por causa do embarque de brincantes para o Festival neste fim de semana.

Manaus/AM - Começou nesta semana um intenso congestionamento de veículos no Porto da Manaus Moderna, na avenida Lourenço Braga, no Centro de Manaus. Por conta disto, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), montou uma força-tarefa para ordenar o trânsito.

