Fluminense recebe Atlético-MG pelo Brasileiro após Data Fifa

Brasília/DF - O Fluminense recebe o Atlético-MG, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (21) no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, após uma pausa de dez dias sem jogos, causada pela Data Fifa de junho, com o claro objetivo de retomar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro, informou a Agência Brasil*. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo.

Na partida válida pela 11ª rodada da competição nacional, o Tricolor das Laranjeiras tenta deixar para trás uma fase negativa, com falta de vitórias e notícias ruins. Para esta partida o técnico Fernando Diniz terá desfalques importantes na defesa, os zagueiros Manoel, que foi preventivamente suspenso pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) após testar positivo em exame antidoping realizado após vitória de 5 a 1 do Flu sobre o River Plate (Argentina) pela Copa Libertadores, e Felipe Melo, que sentiu um desconforto no joelho direito durante um treinamento.

Ausência de Arias

Conforme a Agência Brasil, no meio-campo o desafio será lidar com a ausência do meia Jhon Arias, que jogou durante os 90 minutos na vitória de 2 a 0 da sua Colômbia sobre a Alemanha em partida amistosa. Já o volante André, que atuou durante 20 minutos na derrota de 4 a 2 do Brasil para Senegal, ainda tem possibilidade de atuar, tudo depende das condições que apresentará na sua chegada ao Brasil.

Quem tem grandes possibilidades de jogar é o zagueiro Nino, que sentiu um problema na coxa direita durante o empate de 2 a 2 do Fluminense com o Goiás no dia 11 de junho. O defensor participou dos últimos treinos e deve estar na equipe titular. Quem também se recuperou e volta é o lateral Marcelo. Com isso, o Tricolor deve entrar em campo com a seguinte formação: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marcelo; André (Lima), Martinelli e Ganso; Keno, Lelê e Cano.

Técnico novo

O Atlético-MG deseja somar pontos importantes no retorno da Data Fifa. Após a conturbada saída do técnico argentino Eduardo Coudet, o clube anunciou o experiente Luiz Felipe Scolari como novo comandante. Já registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Felipão ainda não decidiu se estreará diante do Fluminense, explicou a Agência Brasil.

Mesmo com incertezas rondando o elenco, o ambiente ruim não tem entrado em campo e o Galo vive uma sequência positiva de resultados no Campeonato Brasileiro, com uma invencibilidade que já dura seis rodadas.

Uma ausência certa é a do zagueiro Nathan Silva, que acaba de acertar a transferência para o Pumas (México). Mas o Galo conta com o retorno do zagueiro Igor Rabello e do atacante Alan Kardec. Assim, o Atlético-MG deve entrar em campo com: Everson; Mariano, Jemerson, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Battaglia, Zaracho, Hyoran e Pavon; Paulinho e Hulk.

(*) Informações da Agência Brasil