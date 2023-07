Filho de Marília Mendonça chama avó de mãe: ‘isso dói muito’

"Às vezes ele me chama de 'vó', sabe? E eu sou avó, mas às vezes ele tem necessidade de me chamar de 'mãe'. Eu levei ele na escola, ele desceu e falou: 'Vó, vamos comigo até lá na sala'. E aí, quando chegou na sala, ele olhou para os amiguinhos e falou: 'Tchau, mamãe'. É nessa hora que ele quer mostrar que ele também tem uma mamãe. Isso dói muito, sabe?", contou ela a Leo Dias.

Segundo a avó que divide a guarda do menino com o pai, a situação não ocorre sempre e no início costumava corrigi-lo, mas agora entende a situação.

