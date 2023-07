Filha de Carla Perez e Xanddy manda indireta ao assumir namorada

Na última quinta-feira (27), Camilly Victória assumiu o namoro a americana Daze após diversos rumores.

Após revelar o romance, a filha mais velha de Carla Perez e Xanddy compartilhou uma indireta nas redes sociais.

"As long as the fly girls love me I don't care if you do [Enquanto as garotas autênticas/descoladas me amarem, eu não ligo se você ama]", diz o post.

A mãe da Camilly também apareceu no perfil do Instagram para comentar o novo namoro da herdeira. "Status do dia: sem paciência para pessoas hipócritas", escreveu a ex-dançarina do Tchan.

Os boatos do relacionamento de Camilly com Daze começaram em junho, quando a brasileira se pronunciou sobre o assunto, que afirmava que os pais não a apoiavam.

"Me sinto desrespeitada em ver que minha sexualidade está sendo um tópico de discussão, e mais desrespeitada ainda em ver que mentiram sobre meus pais não me apoiarem para chamar mais atenção", escreveu ela.