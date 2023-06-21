   Compartilhe este texto

Festivais folclóricos nos bairros começam nesta sexta em Manaus

Por Caroline Vasco DRT 940/AM

21/06/2023 23h08 — em
Manaus


Foto: Divulgação

Manaus/AM - Abrindo oficialmente a temporada dos festivais folclóricos dos bairros de Manaus, a zona Sul dará início à programação com o 8° Arraial da Comunidade do bairro Praça 14. Este ano, de junho até agosto, serão realizados 31 festivais folclóricos nos bairros.

Os arraiais, quermesses e festivais folclóricos foram contemplados pelo edital nº 005/2023 que destina apoio estrutural aos eventos. Pela chamada pública, até 60 eventos folclóricos poderiam ser contemplados. Nesta edição, 40 propostas foram inscritas e analisadas pela comissão e 31 foram habilitadas. Os eventos deverão acontecer entre 23/6 e 25/8 de 2023, em todas as zonas da cidade.
 
Na sexta-feira (23), das 18h à 0h, o bairro da Praça 14 dá a largada aos festejos juninos, com o 8º Arraial da Comunidade, na rua Nhamundá, com três dias de festejos. A programação segue até domingo (25).
 
 Confira a programação;
 23 de junho a 25 de agosto

8ª ARRAIAL DA COMUNIDADE DO BAIRRO PRAÇA 14 - RUA NHAMUNDÁ, N 1.348, NO TRECHO DUQUE DE CAXIAS E BECO DO LEITE - PRAÇA 14 - 23, 24 E 25/6 - 18H À 0H
 
25° ARRAIAL DA FURTADO - RUA RAUL ANTONY, N 33 – PETROPÓLIS - 14, 15 E 16/7 - 19H À 0H
 
29° FESTIVAL FOLCLÓRICO DO BAIRRO DA REDENÇÃO - 21, 22, 23, 28, 29 E 30/7 - 18H À 0H
 
6º FESTIVAL CULTURAL DA CDD - RUA SÃO FÉLIX, 105 - CIDADE DE DEUS - PRAÇA NA RUA SANTOS - 7, 8 E 9/7 - 19H À 0H
 
7º FESTIVAL FOLCLÓRICO DA RUA GIRASSOL - RUA GIRASSOL, S/N - TANCREDO NEVES - 21, 22 E 23/7 - 16H À 0H
 
FESTIVAL FOLCLÓRICO DA BETÂNIA - NA RUA 5 DE FEVEREIRO, ENTRE A ADALBERTO VALE E RUA COMANDANTE FERRAZ – BETÂNIA - 7, 8 E 9/7 - 18H À 0H
 
FESTIVAL FOLCLÓRICO DA CACHOEIRINHA - RUA AJURICABA, ENTRE A AV. BORBA E PROSAMIM - 28, 29 E 30/7 - 19H À 0H
 
35º ARRAIAL DA PAZ - RUA JOSÉ DE MACEDO, ESQUINA COM A RUA FRANCISCO MELO – JAPIINLÂNDIA – 29 E 30/7 - 17H À 1H
 
11ª QUERMESSE JULINA DE SANTA CATARINA - FINAL DA RUA VALE DO SOL, N 52-A, LÍRIO DO VALE I - 14, 15 E 16/7 - 15H À 0H
 
10ª FESTIVAL FOLCLÓRICO DA CANAÃ - RUA CANAÃ COM A TUDY MOUTINHO - BAIRRO NOVO ISRAEL - 7, 8 E 9/7 - 17H À 0H
 
12° CIRCUITO DE FESTIVAL FOLCLÓRICO DO MORRO DA LIBERDADE - ALAMEDA SÃO BENEDITO NA PRAÇA DO CAJUAL NO MORRO DA LIBERDADE - 7, 8, 9, 14, 15 E 16/7 - 18H À 0H
 
10ª ARRAIAL DA FAMÍLIA AS CABRITAS NA ROÇA - RUA ARTUR VIRGÍLIO - VILA DA PRATA - 14, 15 E 16/7 - 17H À 0H
 
5º ARRAIAL DA RUA 2B - RUA 2B, QD B, N 35 - NOVO ALEIXO - 28, 29 E 30/7 - 18H À 0H
 
FESTIVAL FOLCLÓRICO DO SAPECA - RUA CANÁRIO, N 77, COM SANTA HELENA - CIDADE DE DEUS - 28, 29 E 30/7 - 17H À 0H
 
DANÇA NORDESTINA CANGACEIROS DE LAMPIÃO - AV. ARICA, PRAÇA ORLANDO PIMENTEL, - MAUAZINHO - 28, 29 E 30/7 - 4, 5 E 6/8 - 18H À 0H
 
EVENTO CULTURAL ARRAIAL VIDA ALEGRE - RUA ARY BRANDÃO DE OLIVEIRA, N 68 - VILA DA PRATA - 5/8/2023 - 17H ÀS 23H30
 
FESTIVAL FOLCLÓRICO DA FAMÍLIA 21 - RUA 235 - NÚCLEO 21 - CIDADE NOVA - 11, 12, 13/8 - 18H À 0H
 
25º ARRAIAL DO SÃO JOÃO BATISTA - RUA JACARANDÁ, N 13 - JORGE TEIXEIRA - IGREJA SÃO JOÃO BATISTA - 23, 24 E 25/8 - 16H À 0H
 
FESTIVAL FOLCLÓRICO DO ALFREDÃO - AV. MARCOS CAVALCANTE, 32 - BAIRRO ALFREDO NASCIMENTO - 4, 5 E 6/8 - 17H À 0H
 
5º ARRAIAL FESTANÇA NA PRAÇA - RUA PIABA, N 33, BAIRRO JORGE TEIXEIRA 3 - 4, 5 E 6/8 - 19H À 0H
 
FESTIVAL FOLCLÓRICO DA RUA CHAVES RIBEIRO - ENTRE A KAKO KAMINHA E A PICO DAS ÁGUAS - BAIRRO SÃO GERALDO - 28, 29 E 30/7 - 4, 5 E 6/8 - 18H ÀS 3H
 
ARRAIAL DA ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - RUA CANAMARI, N 75, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 11, 12 E 13/8 - 16H À 0H
 
LÍRIO DO VALE I - DEMÉTRIO SANTOS SEVALHO - RUA VITÓRIA DA CONQUISTA, S/N, - CEP 69037-740 - LÍRIO DO VALE I - 4,5 E 6/8 - 18H À 0H
 
17º FESTIVAL FOLCLÓRICO E ANIVERSÁRIO DO BAIRRO CIDADE DE DEUS - RUA NOVA LONDRINA - BAIRRO CIDADE DE DEUS - 1, 2 E 3/7 - 14H À 0H
 
ARRAIAL DO RIACHO DOCE III - RUA PROFESSORA ROSINEIDE GUADALUPE - RIACHO DOCE III - 6, 7 E 8/7 - 19H À 0H
 
ARRAIAL SÃO LUCAS - VALCILENE MARTINS DA MOTTA - RUA SENADOR DANIEL KLIEGER - BAIRRO COLÔNIA SANTO ANTÔNIO - 7,8 E 9/7 - 17H À 0H
 
7º ARRAIAL AMIGOS DO SÃO JOSÉ - RUA PENETRAÇÃO S/N - 4, 5 E 6/8 - 16H À 0H
 
7º ARRAIAL DOS AMIGOS DA CIDADE DE DEUS - RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - BAIRRO CIDADE DE DEUS - 4, 5 E 6/8 - 19H À 0H
 
MAIOR FESTA FOLCLÓRICA DO BAIRRO DE PETRÓPOLIS - RUA ARISTIDES ROCHA, N 52 - 4, 5 E 6/8 - 19H À 0H
 
6º FESTIVAL FOLCLÓRICO DOS AMIGOS DA RUA 06 - RUA DONA HYLMA THURY, N 30 - ALVORADA 1 - 4, 5 E 6/8 - 18H À 0H
 
4ª EDIÇÃO FESTIVAL DA CULTURA POPULAR - COMPLEXO VIÁRIO PROFESSORA ISABEL VICTORIA, MANOA - 1, 2, 3, 4, 5 E 6/8 - 18H À 0H

Bastidores da Política - Revogar medida que puniu Sinteam por greve é banalizar justiça Bastidores da Política
Revogar medida que puniu Sinteam por greve é banalizar justiça


Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Manaus

+ Manaus


Foto: Caio Guarlotte/Portal do Holanda

21/06/2023

Adolescentes mortos em acidente com 'Amarelinho' são identificados em Manaus

21/06/2023

Vídeo: Acidente com micro-ônibus amarelinho deixa dois mortos em Manaus

Foto: Divulgação Semcom

21/06/2023

Beneficiários do Bolsa Família devem atualizar acompanhamento de saúde em Manaus

Foto: Divulgação

21/06/2023

Furioso, homem atira na casa da ex e a sequestra junto de sogra em Manaus

Foto: Divulgação

21/06/2023

Semed diz que convocação de professores aprovados em PSS é falsa

Foto: Divulgação

21/06/2023

Vitória Supermercados inaugura mais uma unidade nesta sexta em Manaus

Foto: Divulgação

21/06/2023

Carros e motos são guinchados durante operação no Centro de Manaus

Foto: Divulgação

21/06/2023

Churrasqueiro e mais: confira a 184 vagas de emprego do Sine Manaus para esta quinta

Foto: Reprodução / Instagram Capela Nossa Senhora da Amazônia

21/06/2023

Manaus ganhará Santuário da Nossa Senhora da Amazônia

21/06/2023

Vídeo flagra momento exato que contêiner tomba em avenida de Manaus

Foto: Divulgação

21/06/2023

Trio é preso com sete celulares roubados em arrastões em Manaus

Foto: Divulgação

21/06/2023

Barrancos desmoronam e casas ameaçam desabar em Manaus

Foto: TST

21/06/2023

Ministro do TST realiza palestra em Manaus na próxima semana

Foto: Ilustrativa/Freepik

21/06/2023

Motorista atropela menina de 7 anos enquanto usava celular ao volante em Manaus

Foto: Divulgação

21/06/2023

Menezes se manifesta sobre possível aliança do PL com o prefeito David Almeida

21/06/2023

Carreta tomba e deixa trânsito infernal em avenida de Manaus

Foto: Divulgação

21/06/2023

Manutenção programada deixa ruas sem energia em 8 bairros de Manaus

Foto: Divulgação

21/06/2023

Ação em shopping de Manaus terá emissão de credencial de estacionamento para idosos e PCDs

Foto: Divulgação

21/06/2023

Hemoam recomenda agendamento para doadores do tipo A+ e B+ em Manaus

Foto: Divulgação

20/06/2023

Prefeitura avalia resultados com instalação de semáforos inteligentes em Manaus

20/06/2023

Assalto na Bemol do Amazonas Shopping causa pânico e correria entre clientes; vídeo

Foto: Divulgação

20/06/2023

Sine Manaus divulga 169 vagas de emprego para esta quarta; confira

Foto: Reprodução /. IMMU

20/06/2023

Trecho da Max Teixeira é liberado após caminhão arrancar fios de semáforo em Manaus

Foto: Jander Robson / Portal do Holanda

20/06/2023

Carreta desgovernada arrasta carros em avenida de Manaus

Acidente ocorreu na madrugada de sábado (17) - Foto: Divulgação

20/06/2023

Morre segundo adolescente arremessado em acidente de moto em Manaus

Foto: Divulgação

20/06/2023

Pedreiro e mais: Veja as 75 vagas de emprego para esta quarta

Foto: Divulgação

20/06/2023

‘CNH Social 2023’ encerra inscrições com quase 400 mil inscritos no Amazonas

Foto: Divulgação/Semcom

20/06/2023

Operação ‘Carga Pesada’ flagra 37 veículos irregulares em vias de Manaus

Foto: Elton Viana / Arquivo Semcom

20/06/2023

Manaus disponibiliza 40 vagas gratuitas para curso de ‘Higienização a Seco’


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!