Festivais folclóricos nos bairros começam nesta sexta em Manaus

Manaus/AM - Abrindo oficialmente a temporada dos festivais folclóricos dos bairros de Manaus, a zona Sul dará início à programação com o 8° Arraial da Comunidade do bairro Praça 14. Este ano, de junho até agosto, serão realizados 31 festivais folclóricos nos bairros.

Os arraiais, quermesses e festivais folclóricos foram contemplados pelo edital nº 005/2023 que destina apoio estrutural aos eventos. Pela chamada pública, até 60 eventos folclóricos poderiam ser contemplados. Nesta edição, 40 propostas foram inscritas e analisadas pela comissão e 31 foram habilitadas. Os eventos deverão acontecer entre 23/6 e 25/8 de 2023, em todas as zonas da cidade.



Na sexta-feira (23), das 18h à 0h, o bairro da Praça 14 dá a largada aos festejos juninos, com o 8º Arraial da Comunidade, na rua Nhamundá, com três dias de festejos. A programação segue até domingo (25).



Confira a programação;

23 de junho a 25 de agosto

8ª ARRAIAL DA COMUNIDADE DO BAIRRO PRAÇA 14 - RUA NHAMUNDÁ, N 1.348, NO TRECHO DUQUE DE CAXIAS E BECO DO LEITE - PRAÇA 14 - 23, 24 E 25/6 - 18H À 0H



25° ARRAIAL DA FURTADO - RUA RAUL ANTONY, N 33 – PETROPÓLIS - 14, 15 E 16/7 - 19H À 0H



29° FESTIVAL FOLCLÓRICO DO BAIRRO DA REDENÇÃO - 21, 22, 23, 28, 29 E 30/7 - 18H À 0H



6º FESTIVAL CULTURAL DA CDD - RUA SÃO FÉLIX, 105 - CIDADE DE DEUS - PRAÇA NA RUA SANTOS - 7, 8 E 9/7 - 19H À 0H



7º FESTIVAL FOLCLÓRICO DA RUA GIRASSOL - RUA GIRASSOL, S/N - TANCREDO NEVES - 21, 22 E 23/7 - 16H À 0H



FESTIVAL FOLCLÓRICO DA BETÂNIA - NA RUA 5 DE FEVEREIRO, ENTRE A ADALBERTO VALE E RUA COMANDANTE FERRAZ – BETÂNIA - 7, 8 E 9/7 - 18H À 0H



FESTIVAL FOLCLÓRICO DA CACHOEIRINHA - RUA AJURICABA, ENTRE A AV. BORBA E PROSAMIM - 28, 29 E 30/7 - 19H À 0H



35º ARRAIAL DA PAZ - RUA JOSÉ DE MACEDO, ESQUINA COM A RUA FRANCISCO MELO – JAPIINLÂNDIA – 29 E 30/7 - 17H À 1H



11ª QUERMESSE JULINA DE SANTA CATARINA - FINAL DA RUA VALE DO SOL, N 52-A, LÍRIO DO VALE I - 14, 15 E 16/7 - 15H À 0H



10ª FESTIVAL FOLCLÓRICO DA CANAÃ - RUA CANAÃ COM A TUDY MOUTINHO - BAIRRO NOVO ISRAEL - 7, 8 E 9/7 - 17H À 0H



12° CIRCUITO DE FESTIVAL FOLCLÓRICO DO MORRO DA LIBERDADE - ALAMEDA SÃO BENEDITO NA PRAÇA DO CAJUAL NO MORRO DA LIBERDADE - 7, 8, 9, 14, 15 E 16/7 - 18H À 0H



10ª ARRAIAL DA FAMÍLIA AS CABRITAS NA ROÇA - RUA ARTUR VIRGÍLIO - VILA DA PRATA - 14, 15 E 16/7 - 17H À 0H



5º ARRAIAL DA RUA 2B - RUA 2B, QD B, N 35 - NOVO ALEIXO - 28, 29 E 30/7 - 18H À 0H



FESTIVAL FOLCLÓRICO DO SAPECA - RUA CANÁRIO, N 77, COM SANTA HELENA - CIDADE DE DEUS - 28, 29 E 30/7 - 17H À 0H



DANÇA NORDESTINA CANGACEIROS DE LAMPIÃO - AV. ARICA, PRAÇA ORLANDO PIMENTEL, - MAUAZINHO - 28, 29 E 30/7 - 4, 5 E 6/8 - 18H À 0H



EVENTO CULTURAL ARRAIAL VIDA ALEGRE - RUA ARY BRANDÃO DE OLIVEIRA, N 68 - VILA DA PRATA - 5/8/2023 - 17H ÀS 23H30



FESTIVAL FOLCLÓRICO DA FAMÍLIA 21 - RUA 235 - NÚCLEO 21 - CIDADE NOVA - 11, 12, 13/8 - 18H À 0H



25º ARRAIAL DO SÃO JOÃO BATISTA - RUA JACARANDÁ, N 13 - JORGE TEIXEIRA - IGREJA SÃO JOÃO BATISTA - 23, 24 E 25/8 - 16H À 0H



FESTIVAL FOLCLÓRICO DO ALFREDÃO - AV. MARCOS CAVALCANTE, 32 - BAIRRO ALFREDO NASCIMENTO - 4, 5 E 6/8 - 17H À 0H



5º ARRAIAL FESTANÇA NA PRAÇA - RUA PIABA, N 33, BAIRRO JORGE TEIXEIRA 3 - 4, 5 E 6/8 - 19H À 0H



FESTIVAL FOLCLÓRICO DA RUA CHAVES RIBEIRO - ENTRE A KAKO KAMINHA E A PICO DAS ÁGUAS - BAIRRO SÃO GERALDO - 28, 29 E 30/7 - 4, 5 E 6/8 - 18H ÀS 3H



ARRAIAL DA ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - RUA CANAMARI, N 75, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 11, 12 E 13/8 - 16H À 0H



LÍRIO DO VALE I - DEMÉTRIO SANTOS SEVALHO - RUA VITÓRIA DA CONQUISTA, S/N, - CEP 69037-740 - LÍRIO DO VALE I - 4,5 E 6/8 - 18H À 0H



17º FESTIVAL FOLCLÓRICO E ANIVERSÁRIO DO BAIRRO CIDADE DE DEUS - RUA NOVA LONDRINA - BAIRRO CIDADE DE DEUS - 1, 2 E 3/7 - 14H À 0H



ARRAIAL DO RIACHO DOCE III - RUA PROFESSORA ROSINEIDE GUADALUPE - RIACHO DOCE III - 6, 7 E 8/7 - 19H À 0H



ARRAIAL SÃO LUCAS - VALCILENE MARTINS DA MOTTA - RUA SENADOR DANIEL KLIEGER - BAIRRO COLÔNIA SANTO ANTÔNIO - 7,8 E 9/7 - 17H À 0H



7º ARRAIAL AMIGOS DO SÃO JOSÉ - RUA PENETRAÇÃO S/N - 4, 5 E 6/8 - 16H À 0H



7º ARRAIAL DOS AMIGOS DA CIDADE DE DEUS - RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - BAIRRO CIDADE DE DEUS - 4, 5 E 6/8 - 19H À 0H



MAIOR FESTA FOLCLÓRICA DO BAIRRO DE PETRÓPOLIS - RUA ARISTIDES ROCHA, N 52 - 4, 5 E 6/8 - 19H À 0H



6º FESTIVAL FOLCLÓRICO DOS AMIGOS DA RUA 06 - RUA DONA HYLMA THURY, N 30 - ALVORADA 1 - 4, 5 E 6/8 - 18H À 0H



4ª EDIÇÃO FESTIVAL DA CULTURA POPULAR - COMPLEXO VIÁRIO PROFESSORA ISABEL VICTORIA, MANOA - 1, 2, 3, 4, 5 E 6/8 - 18H À 0H