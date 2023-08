Fernanda Paes Leme reage após Aline Wirley ser apontada como famosa que a i

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







Fernanda Paes Leme fez um desabafo no Instagram após a festa de Preta Gil afirmando que foi ignorada por uma famosa, e nesta quinta-feira (10) sobrou para a ex-BBB e Rouge Aline Wirley. A cantora foi apontada como a famosa que teria dado um show de antipatia com Fernanda, mas a própria apresentadora negou que tenha sido ela. "Gente, sem surto. Não é a Aline. Conversamos super na festa, inclusive. Sei que meus stories despertaram a curiosidade da fofoca. Mas podem relaxar. Meus vídeos não foram sobre como uma pessoa me tratou exatamente, mas como eu me senti em relação a isso", disse. Fernanda publicou um vídeo afirmando que se sentiu rejeitada quando, ao cumprimentar um casal que conhece e admira, sentiu ter sido completamente ignorada pela mulher. Ela não revelou nomes e com isso, internautas passaram a especular quem seria. "Encontrei um casal que eu adoro, super admiro e fui dar oi. Assim que cheguei, chegou outra pessoa e ela claramente nem olhou na minha cara. Deu a bochecha e fiquei conversando com ele, super querido, solicito, papo super rolando. E eu achando que ela em algum momento ia vir para o papo, falar direito, conversar, e não! Depois ela virou, deu as costas e saiu", começou Fernanda. "Fiquei pensando: 'Cara, ela fez isso mesmo? Não fez questão de falar comigo. O que aconteceu, né?'. Primeiro você entra nessa de, 'Será que aconteceu alguma coisa ou fiz alguma coisa?'. Mas nem são pessoas que eu convivo para ter acontecido alguma coisa. A pessoa simplesmente não fez questão alguma de falar comigo e tudo bem", disse.