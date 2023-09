Yuri Meirelles e Nathalia Valente movimentam edredom após prova em A Fazenda

Nathalia Valente acordando depois de uma noite incrível com Yuri Meireles debaixo do edredom #AFazenda pic.twitter.com/9ugeP86gYW

Ontem, após o beijo o ex-namorado da influencer, Kaio Viana, publicou um print de uma conversa que teve com a jovem onde ela prometia que não ia ‘pegar ninguém’ no reality. “Eu estava aqui besta a apoiando muito para na primeira semana ela meter essa”, desabafou o cantor.

No vídeo que circula pelo Twitter, é possível ver o casal se mexendo debaixo do edredom. Mas não fica explicito se os confinados chegaram a fazer sexo de fato ou só uma pegação.

