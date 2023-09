'Vou te arrebentar no meio' afirma Marcia Fu para Nadja em A Fazenda

Depois, a esportista ainda se dirigiu a Tonzão e continuou brincando com o assunto: "Olha ela Tom 'a água da torneira tem cloro', deixa de ser xexelenta. Eu tomo com cloro e faz bem". Nadja riu.

Marcia Fu brincou com Nadja Pessoa, neste sábado (23), a chamando de "enjoada" após a ex-Power Couple criticar que a jogadora de vôlei por encher uma forma de gelo com água da torneira em A Fazenda.

