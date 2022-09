Vini diz que foi repreendido pela produção durante treta com Ingrid

Vini contou para André que foi repreendido pela produção de A Fazenda após treta com a influencer Ingrid Ohara.

"Os caras me chamaram ontem e falaram: olha, você tava falando que ia jogar as coisas na panela e colocar pra ferver, ai falaram, olha segundo o artigo tal tal", contou Vini. Imediatamente, a câmera do PlayPlus, streaming da Record, mudou de conversa.

Vini se referia aos acontecimentos da última madrugada, quando Ingrid jogou um saco de esterco em seu baú de roupas. As câmeras do PlayPlus cortaram o áudio quando houve o anúncio de que Vini estava proibido de mexer nas coisas de Ingrid foi feito. Neste ponto da madrugada, ele já havia escondido a frasqueira de maquiagens da rival no lixo da cozinha.