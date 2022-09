Vini dá o troco em Ingrid após peoa jogar cocô de cavalo em suas roupas

Vini deu o troco em Ingrid após a peoa jogar cocô de cavalo em suas roupas, na madrugada desta quinta-feira (29). O ex De Férias com o Ex, escondeu as maquiagens da influenciadora inicialmente no lixo depois trocou de lugar e escondeu no vaso de uma planta.

Vini escondeu a maquiagem da Ingrid #AFazenda

Reprodução/Record TV

A principio ele iria fazer algo bem pior - estragar as maquiagens - mas foi barrado pela produção do reality.

As câmeras do PlayPlus cortaram o áudio quando o anúncio de que Vini estava proibido de mexer nas coisas da influencer foi feito.

Vini escondeu as maquiagens no lixo da cozinha até a Ingrid ir pra baia. Deolândia dando palpites do que fazer. #AFazenda #ProvaDoFazendeiro





Ingrid jogou um saco com cocô de cavalo nas roupas do peão após ele ganhar a prova do Fazendeiro e se livrar da roça.