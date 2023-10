Vídeo: Yuri pede desculpas a Lucas por atitudes homofóbicas: 'Descontei em você'

Yuri disse que estava furioso por Sander ter ido à roça e descontou no peão. "Não quero que a gente fique com relação ruim aqui dentro e nem lá fora. Quero retirar todos os xingamentos ruins. Sei que tu é um moleque bom, a gente sempre se dá bem e eu estava com a cabeça a milhão na hora, com medo de um amigo ser eliminado por causa de mim, porque pensei 'o cara tinha pegado a situação sem saber o que tinha acontecido, e iria passar pro público como se a gente tivesse apunhalado ele pelas costas'".

Pouco antes do início da segunda eliminação de A Fazenda 2023 (Record), Yuri Meirelles procurou Lucas para se desculpar por suas atitudes homofóbicas. Na última quarta (04), Galisteu conversou com os peões ao vivo sobre o tema.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.