Vídeo: Tays e Raissa brigam por causa de ovos em A Fazenda

Mais uma vez a briga entre os peões foi causada por comida, em A Fazenda. Desta vez, Tays Reis e Raissa Barbosa protagonizaram o batem-boca por causa de ovos, nesta terça-feira (17).

aqui vemos a raissa fazendo caridade e dando oportunidade a tays de aparecer na edição hoje lenda humilde #afazenda12 pic.twitter.com/6MVoGWQmhk — allyne 33,97% (@ilyggone) November 17, 2020

A cantora sentiu uma indireta após a vice-miss bumbum questionar quais seriam os ovos da casa. As duas já haviam se desentendido anteriormente por um comentário que Raissa fez sobre a utilização de ovos na cozinha.

"Eu questionei porque é normal, é pensar no coletivo. A gente tá numa casa cheia de gente", explicou Raissa. "Você tá me ofendendo, Raissa", rebate Tays. "Você falou que sempre vê as pessoas pegarem e que ia pegar", continua a modelo.

"O que não dá pra mim é ficar discutindo por causa de comida. Eu peguei um ovo da casa e vou colocar o meu aqui pra casa. Satisfeita?, disparou a peoa. "Eu nem toquei mais no assunto! Eu só fiz uma pergunta", disse Raissa.

"Você acabou de tocar, perguntando se é da casa? É da casa? O ovo da casa tá aqui", continua a dona do hit 'Metralhadora'. Nesse momento Raissa se exalta e diz que o assunto está encerrado.

A discussão se prolonga por mais alguns minutos até que Raissa deixa a cozinha e vai para o quarto.