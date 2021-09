Vídeo: Tati Quebra Barraco chora após discutir com Rico em 'A Fazenda'

"Ela pode ser a Tati Quebra Barraco lá no Rio de Janeiro, mas nessa fazenda ela encontra uma igual a ela, amor", gritou Rico do quarto, e foi controlado por Erika Schneider, a fazendeira da semana.

A funkeira Tati Quebra Barraco caiu no choro depois que discutiu com Rico Melquíades em A Fazenda 13. Ela foi consolada por Mussunzinho e MC Gui. "Para, calma, não cai na dele", disse MC Gui. "Não entra na pilha dele, não, pelo amor de Deus. Eu sei que come por dentro, mas calma", pediu Mussunzinho.

