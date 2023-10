Vídeo: Simioni bate boca com Márcia Fu após Hora do Faro: 'dissimulada'

Kamila Simioni e Márcia Fu bateram boca, nesta sexta-feira (06), após as gravações do Hora do Faro. "Eu falei que não tinha intimidade", disse Márcia sobre Shay.

FOGO NO FENO! "Você já está na mira dos outros há muito tempo", dispara @simioniofc para @MarciaFuOrigin Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/mAze4XIREZ

