Vídeo: Rico faz apelo para Anitta não ajudar Gui Araujo na roça

O fazendeiro da semana, Rico Melquiades, indicou Gui Araujo para a quarta roça de A Fazenda 13 e aproveitou para fazer um pedido inusitado para a cantora Anitta. Ele pediu para a cantora não fazer campanha para ajudar o seu ex a seguir na disputa do prêmio de R$ 1,5 milhão do reality show.

"Aí, meu Deus, Anitta, pelo amor de Deus, não faz campanha para o teu ex. Não faz. Tu sabe que se é ex já não presta. Se fosse bom, tava com a pessoa. Concordam?, disse o influencer.

rico tão inocente, anitta não deve nem mais saber quem é guilherme araujo. quem dirá assistir o reality. #AFazenda pic.twitter.com/1utliMgxGi — MARIO BRITO OFICIAL (@eumariobrito) October 13, 2021

Dayane aproveitou e pediu para as pessoas votarem para ajudar Aline Mineiro a permanecer no jogo. "Brasil, por favor, deixa a Aline. Vamos fazer a prova do fazendeiro amanhã e vamos ver no que vai dar", destacou. "Ah, eu não queria que saísse você, o Victor e nem a Aline. Terça sou eu", comentou Rico.