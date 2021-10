Vídeo: Rico discute com Sthe após peoa apoiar Bil: 'Planta'

Sthe rebateu Rico ao chamá-lo de falso e manipulador. Em seguida, os dois seguiram trocando farpas. "Me poupe. Você é sombra do Bil, você é sombra do Dynho", disparou. "Se posicione, Sthefane. Isso é tão feio. Prefere ser sombra?", questionou o peão.

"Ficou o programa todo calada. Sombra do pessoal. As plantas aqui dessa casa têm mais vida que a Sthefane. Isso aqui tem mais vida que você", disse Rico, pegando um item de decoração da casa. "Aí, agora você quer aparecer", disse o humorista.

